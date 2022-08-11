Алексей Текслер вручил шести строителям из Челябинской области федеральные награды

Еще десять южноуральцев получили из рук губернатора поощрения регионального уровня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канун Дня строителя провел встречу с лучшими работниками отрасли. Глава региона, вручая награды федерального и регионального уровня, напомнил о главных задачах, стоящих перед этой сферой: возведении жилья и социальных объектов не только на Южном Урале, но и в подшефных донбасских городах Волновахе и Ясиноватой, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



«В нынешних условиях это очень важный драйвер развития всей региональной экономики. Мы планируем ввести более 1,8 миллиона квадратных метров жилья — это один из самых больших показателей за всю историю Челябинской области. И, несмотря ни на какие сложности, я уверен, мы с этой задачей справимся. Активно расселяем людей из аварийного жилого фонда, решаем проблемы обманутых дольщиков, вопросы газификации, строим новые дороги. И самое важное сегодня — реализовать все, что мы задумали: строительство школ, детсадов, больниц, объектов спорта и культуры», — обратился губернатор к награждаемым.

Алексей Текслер напомнил о продвигаемой сегодня концепции комплексного развития территорий: речь, напомним, идет не только об освоении новых территорий, но и обновлении старых жилых кварталов, а также возведении объектов, украшающих города и поселки.

Глава региона отметил труд южноуральских строителей в Волновахе и Ясиноватой: там уже несколько месяцев работают над восстановлением разрушенных боевыми действиями домов, социальных и промышленных объектов.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук губернатора получили формовщик железобетонных изделий и конструкций миасского завода крупнопанельного домостроения Роман Мельников и заместитель генерального директора этого предприятия Ольга Шашлова.

Почетным знаком федерального министерства строительства и ЖКХ награжден заместитель директора ООО «Трест Магнитострой» Константин Болотин. Благодарности ведомства вынесены инженеру производственно-технического отдела ООО «Стройтех» Пласта Марине Конновой, производителю работ монтажного участка № 1 ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» Челябинска Владимиру Кузнецову и инженеру по надзору за строительством ООО «Центральная строительная лаборатория» Магнитогорска Ирине Филатовой. Еще десять южноуральцев получили почетные грамоты и благодарности губернатора Челябинской области.