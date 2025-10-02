Алексей Текслер вручил региональные награды выдающимся южноуральцам

Отметили экономистов, юристов и сотрудников избиркома

Губернатор Алексей Текслер вручил региональные награды жителям Челябинской области. Их получили представители различных сфер деятельности: от производственной до судебной и избирательной, сообщили в пресс-службе правительства Южного Урала.

В своем выступлении губернатор отметил высокий профессионализм и ответственность награжденных, сказав, что их достижения стали весомым вкладом в развитие Челябинской области.

«Сюда приглашены люди, чьи достижения стали весомым вкладом в развитие нашего региона и страны в целом. Вы все достойны самых высоких и искренних слов благодарности за вашу работу и самоотдачу», — заявил глава региона.

В числе награжденных — представители производственной сферы, органов местного самоуправления и исполнительной власти, судебной и избирательной систем.

Губернатор также отметил успешное проведение выборов в Заксобрание и в органы местного самоуправления, подчеркнув честность и объективность избирательного процесса, а также важную роль сотрудников избирательных комиссий.

