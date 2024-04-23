Алексей Текслер вручил работникам правосудия областные награды

Губернатор поздравил с 90‑летием Челябинского областного суда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил судей с 90-летием Челябинского областного суда и вручил лучшим работникам награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Работа судов становится все более открытой и гласной, что повышает доверие со стороны жителей области. А самое главное, конечно, что за всеми новеллами и переменами остается неизменной миссия суда — обеспечивать верховенство закона, объективное и независимое правосудие. Компетентность, принципиальность и беспристрастность судей уже почти столетие помогают восстанавливать справедливость, защищать права, законные интересы людей и организаций», — сказал Алексей Текслер.

Жители региона стали чаще обращаться в суды. Это является показателем развития страны и доверия граждан к государству, уточнили в пресс-службе.

Алексей Текслер наградил председателя Челябинского областного суда Вячеслава Малашковца медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Почетные грамоты и Благодарности губернатора Челябинской области вручили судьям, в том числе тем, которые находятся в отставке, а также другим работникам ведомства.

Благодарственным письмом также наградили коллектив суда. Главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев вручил судьям Благодарности полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.