Алексей Текслер вручил премии губернатора в сфере молодежной политики

Награды получили лауреаты в шести номинациях

Сегодня, 12 декабря, Алексей Текслер вручил премии губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики и премии имени В.П. Поляничко в рамках Молодежной ассамблеи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Премия губернатора в сфере молодежной политики предназначена для инициативной молодежи от 14 до 35 лет в таких номинациях, как: «Творческая деятельность», «Добровольческая (волонтерская) деятельность», «Общественная деятельность», «Школьное и студенческое самоуправление», «Патриотическое воспитание» и «Молодежные медиа». Сегодня ее обладателями стали 53 лауреата.

Премия Виктора Поляничко присуждается за высокие достижения в области науки, культуры, социально значимой деятельности, профессионального мастерства, массовой коммуникации и художественного творчества молодым гражданам Челябинской области. Лауреатами премии стали 10 человек.

Прошлым летом в регионе успешно провели молодежный форум «УТРО». В нем приняли участие приняли 500 человек из 24 регионов страны. Затем были организованы Всероссийский детский экологический форум, Русский экономический форум, множество других мероприятий.

«Мы всегда открыты для партнеров, для друзей. Призываю вас активно участвовать в различных мероприятиях, потому что это дает возможность генерировать новые идеи, выдвигать инициативы, заводить друзей, что очень важно», — отметил Алексей Текслер.

Правительство Челябинской области активно помогает развитию молодежных инициатив. Только на поддержку учреждений и НКО, которые реализуют проекты в молодежной сфере, в этом году была направлена рекордная сумма — порядка 175 млн рублей. Регион оказывает поддержку заявкам южноуральцев на окружных и федеральных конкурсах. Например, 10 млн рублей в область привела победа во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

Челябинская область лидирует среди регионов УрФО по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов: 68 инициатив обрели федеральную поддержку. Общая сумма грантов и призов по линии Росмолодежи для Челябинской области в этом году составила рекордные 45 млн рублей.

«Приветствую такой проактивный подход. Но главное — это не средства, которые удается привлечь, они лишь отражают активность. Важны именно проекты, которые благодаря вашим усилиям удается реализовывать на территории нашего региона», — подчеркнул Алексей Текслер.