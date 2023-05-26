Алексей Текслер вручил пограничникам боевые медали и награды

28 мая пограничные войска отмечают 105‑летие со дня своего образования

В этом году сотрудники пограничной службы не только отмечают профессиональный праздник, но и 105-летие пограничных войск. Губернатор Алексей Текслер поздравил тех, кто стоит на страже нашей границы, а также вручил боевые медали и областные награды, передает корреспондент ИА «Первое областное». Сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области достойно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, поэтому региональные власти приобрели для них тепловизоры и квадрокоптеры. Кроме того, глава региона заявил о расширении одного из самых популярных пунктов пропуска в области.

«Защита рубежей государства с давних времен является почетной и ответственной службой, которая требует настоящего мужества, высокого профессионализма, искренней преданности своему Отечеству. Именно эти качества присущи российским пограничникам, которые всегда были окружены народной любовью и уважением. Это особенно заметно в нашем регионе, который исторически формировался не только благодаря промышленности, но и линии пограничных поселений», — заявил Алексей Текслер.





Сейчас роль и значимость пограничной службы кратно возросла. Боевые товарищи тех, кто сегодня стоял в строю, успешно отражают атаки агрессора на юго-западных рубежах нашей страны. Подразделения погрануправления ФСБ России по Челябинской области на регулярной основе выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.

«Вы и ваши сослуживцы пресекаете деятельность диверсионных групп, предотвращаете террористические атаки, обеспечиваете безопасность проведения гуманитарных миссий, изымаете оружие и боеприпасы. Мы гордимся каждым, кто находится на передовой и защищает суверенитет, независимость нашей Родины и наших новых соотечественников. Мне особенно приятно, что с начала спецоперации уже более 30 сотрудников погрануправления удостоены государственных и ведомственных наград», — продолжил губернатор.





Область активно помогает всем нашим военнослужащим, которые находятся за «ленточкой» и в местах боевого слаживания: это разнообразная экипировка, снаряжение, техника и оборудование. Часть из общего объема этой помощи направляется в распоряжение нашего погрануправления. Они получат квадрокоптеры и тепловизионные прицелы, а в ближайшее время поступит дополнительная партия квадрокоптеров и запасных аккумуляторов, антидроновые ружья и блокираторы дронов.

«Совместно с командованием погрануправления обустраиваем пункты пропуска, поддерживаем и общественные формирования, которые оказывают содействие в охране челябинского участка государственной границы. Приняли в прошлом году соответствующий областной закон, будем поощрять лучших участников охраны государственной границы. В этом году это сделаем впервые, намерены активно взаимодействовать и дальше по всем общим вопросам», — сказал глава региона.





Власти и пограничники совместно работают над инфраструктурой. Алексей Текслер заявил о планах по расширению пункта пропуска «Бугристое» и других точек, где можно пересечь границу нашего государства. При этом намерены создавать условия не только для тех, кто переходит границу, но и для сотрудников погрануправления. Вопрос актуальный, потому что только за прошлый год региональный участок госграницы пересекли более 3 млн человек и порядка 700 тысяч транспортных средств.

«Искренне горжусь тем, что челябинские пограничники в любых сложных ситуациях проявляют высокий профессионализм, мужество, верность своему долгу. Еще раз от души поздравляю вас с праздником, желаю успехов в вашей благородной и ответственной службе!»— резюмировал Алексей Текслер.

Губернатор вручил боевые медали и областные награды отличившимся сотрудникам управления: медаль «За отвагу», три медали Жукова, почетную грамоту, две благодарности и пять благодарственных писем от главы региона. Кроме того, были и те, кто удостоился ведомственных наград ФСБ России.