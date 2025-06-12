Алексей Текслер вручил первые паспорта 20-и юным южноуральцам

Все они отличились в той или иной сфере

В День России губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил первые паспорта двадцати юным южноуральцам — победителям и призерам конкурсов и олимпиад, музыкантам, спортсменам, волонтерам и активистам Движения Первых. Глава региона поздравил ребят с важным событием и подчеркнул значимость получения паспорта, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Паспорт открывает большие возможности. Можно устроиться летом на работу, получить свою первую трудовую книжку. Теперь вы можете заниматься любой интеллектуальной деятельностью в качестве правообладателя, самостоятельно путешествовать по стране, участвовать в различных форумах, конкурсах. Например, получить губернаторский грант на реализацию собственного проекта в той сфере, которая вам интересна»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что вместе с новыми возможностями возникают и новые обязанности, а также ответственность за свои решения и поступки.

Также Алексей Текслер добавил, что ребятам предстоит строить будущее, и строить его нужно, опираясь на мощный фундамент государственности, который заложили наши героические предки.

«Сейчас мы живем в рубежное время. Наши военнослужащие в зоне СВО отстаивают неотъемлемое право России жить по своим законам, традициям, самостоятельно формировать свою политику, быть независимой страной. На коллективах многих предприятий трудятся в три смены, чтобы обеспечить армию всем необходимым. У нас опорный регион, каждый на своем месте приближает Победу»,— отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что в разных городах Челябинской области живут люди, которые делают все для страны. И уже совсем скоро ребята закончат школу, поступят в ссузы или вузы и продолжат их дело, чтобы жизнь в России становилась все лучше.

Вручение паспортов прошло в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!», направленной на формирование у подростков гражданской патриотической позиции.