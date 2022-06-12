Алексей Текслер вручил паспорта юным южноуральцам

Торжественная церемония прошла в День России в резиденции губернатора

Двадцать школьников получили первые паспорта из рук губернатора Алексея Текслера. Торжественная церемония прошла в День России в резиденции главы региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«У нас великая страна с великой историей, которой мы, безусловно, гордимся. Вы — будущее нашей страны. Уверен, что каждый из вас найдет свое призвание в жизни, добьется успехов. Паспорта подчеркивают эту неразрывную связь между вами, как полноправными гражданами, и нашей великой Родиной, Россией»,

— обратился к школьникам Алексей Текслер.

Все участники церемонии — это ребята, которым исполнилось 14 лет, имеющие достижения в учебе, науке, спорте и общественной жизни.

Также на церемонии присутствовала начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Светлана Селиверстова.