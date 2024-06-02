Алексей Текслер вручил паспорта десяти отличившимся школьникам

Торжественное вручение документов прошло на главной сцене в селе Париж

Сегодня, 2 июня, в Париже Нагайбакского района проходит VIII Парижский полумарафон. В рамках мероприятия предусмотрены не только спортивные соревнования, но и различные активности и концерты. А для 10 юных жителей Нагайбакского района этот день стал особенным потому, что им вручили первые паспорта. Документы они получили из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера, передает ИА «Первое областное».

Честь получить паспорт на глазах у нескольких сотен людей выпала отличникам, активистам, добровольцам и участникам «Движения первых».

«Дорогие друзья, рад всех приветствовать, рад приветствовать наших юных граждан Российской Федерации. Паспорт — это основной документ для каждого человека. Он удостоверяет личность, он дает широкие возможности. Но, получив паспорт, у человека возникают и обязанности. Я уверен, что этот день для ребят запомнится на всю жизнь»,— сказал губернатор.

Он добавил, что хорошо помнит, как получал свой первый паспорт.

Алексей Текслер пожелал ребятам успехов, отличной дальнейшей учебы и выразил надежду на то, что они будут настоящими патриотами своей страны, любить свою Родину, а также чтить ее традиции.