Алексей Текслер вручил награды южноуральцам

В правительстве отметили 44 жителя региона



Губернатор Челябинской области вручил государственные и областные награды 44 южноуральцам. Среди награжденных — рабочие и инженеры стратегических и оборонных предприятий, педагоги, тренеры, ученые, журналисты и государственные служащие.

Алексей Текслер напомнил об их общем вкладе в развитие региона и страны. Губернатор высоко оценил помощь молодому поколению, наставничество, передачу ценного опыта.

«Вы помогаете Челябинской области динамично развиваться, приумножать производственный и кадровый потенциал, двигать вперед науку и культуру, наш регион становится сильнее день ото дня», — сказал глава региона.

По указу президента РФ Владимира Путина орденом Почета был награжден один южноуралец, еще четверо получили орден Дружбы. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени отмечены 22 человека.

Шести жителям региона присвоены почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Алексей Текслер также вручил одну Почетную грамоту президента РФ и объявил Благодарность президента РФ пяти южноуральцам.

Глава региона отметил сотрудников стратегических и оборонных предприятий. Он напомнил, что Урал всегда был и остается опорным краем державы. Как и в годы Великой Отечественной войны, южноуральцы делают все для победы. И это касается не только награжденных, это общий труд трудовых коллективов, которые работают круглосуточно.

«Люди проявляют высочайшую ответственность и самоотдачу. Делают все, чтобы четко выполнить производственные планы, помочь нашим вооруженным силам одержать такую нужную и самую важную победу, которую мы все ждем и в которой мы ни на секунду не сомневаемся», — отметил губернатор.