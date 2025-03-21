Алексей Текслер вручил награды военнослужащим 90‑й танковой дивизии

Также губернатор ознакомился с методами подготовки операторов дронов

В ходе рабочей поездки в Чебаркульский район губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дважды Краснознаменную дивизию. Глава региона вручил знаки отличия «За смелость и отвагу» двум военнослужащим, участникам специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».









Знак отличия «За смелость и отвагу» присваивается за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.





«Уважаемые друзья, вы с честью прошли боевое крещение на передовой, выполнили поставленные задачи в сложных условиях, когда противник активно использует новые виды вооружений, в том числе беспилотники. Это требует умения быстро ориентироваться в ситуации, оперативно и самостоятельно принимать решения, осваивать новое оборудование, приобретать особые навыки. Вы с этим справились. Каждый из вас — настоящий герой и пример для других военнослужащих и подрастающего поколения», — обратился к бойцам Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что 2025 год объявлен президентом страны Годом защитника Отечества. Кроме того, совсем скоро состоится празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Участники специальной военной операции — прямые наследники воинской славы и доблести тех, кто освободил мир от фашизма в мае 1945-го. Вы, друзья, продолжаете ратное дело своих дедов и прадедов. Связь поколений неразрывна. И победа вновь будет за нами», — обратил внимание Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что правительство Челябинской области делает все, чтобы поддержать армию, помочь военнослужащим в выполнении поставленных задач. Налажена постоянная связь с командирами 90-й танковой дивизии, чтобы по необходимости своевременно направлять оборудование, снаряжение и технику. Кроме того, в регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки для семей военнослужащих.





Затем Алексей Текслер осмотрел класс операторов БПЛА, а также оборудование для обучения военнослужащих управлению беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа.

Для обустройства класса за счет средств областного бюджета были закуплены квадрокоптеры и комплектующие, в том числе FPV-дрон, инструменты, материалы и техника для организации учебного процесса.





Курс подготовки оператора БПЛА 30 дней. Курсанты изучают основные разновидности дронов, занимаются пайкой, настройкой, регулировкой, в классе 3D-моделирования печатают детали для дронов — более тысячи штук уже отправлено на передовую.





«Комплексная подготовка — когда учат не только управлять, но и восстанавливать и собирать беспилотники — основной фактор успеха», — отметил Алексей Текслер.