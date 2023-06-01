Алексей Текслер вручил награды работникам Челябинского тракторного завода

Коллектив предприятия отмечает 90-летний юбилей

Сегодня, 1 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив ЧТЗ с 90-летием завода. Во время чествования лучшие заводчане получил медали и грамоты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона напомнил, что за свою многолетнюю историю завод добивался крупных успехов и не раз был отмечен на государственном уровне.

«С первых дней Великой Отечественной войны Челябинский тракторный завод стал сердцем легендарного Танкограда. В кратчайшие сроки завод наладил выпуск танков, которые прямо со сборочных цехов уходили на фронт. Подвиг тружеников Танкограда стал ключевым фактором для присвоения Челябинску почетного звания «Город трудовой доблести», — отметил Алексей Текслер на церемонии чествования заводчан.

Затем несколько работников ЧТЗ получили заслуженные награды. Десять сотрудников отмечены благодарностями губернатора Челябинской области за вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения. Почетную грамоту губернатора получили ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК», а также начальник ремонтно-строительного цеха Иван Сергеев и старший мастер цеха электроснабжения Павел Важенин.

Также Алексей Текслер вручил заводчанам награды Минпромторга РФ. За значительный вклад в выполнение гособоронзаказа званием «Почетный машиностроитель» министерства промышленности и торговли РФ удостоены врио генерального директора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Тихомирова и директор по производству ООО «ПК «ЧТЗ» Евгений Фурс. Медалями и почетными грамотами минпромторга РФ были отмечены еще 13 сотрудников предприятия.