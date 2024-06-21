Алексей Текслер вручил награды представителям ГРЦ Макеева из Миасса

Медалями отмечены гендиректор Владимир Дегтярь и главный конструктор Дмитрий Ширшов

Накануне, 20 июня, в правительстве Челябинской области прошло торжественное награждение южноуральцев государственными и областными наградами. Среди отмеченных были и представители Государственного ракетного центра имени Макеева из Миасса, сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

Государственные и областные награды вручал губернатор Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул значимость каждого человека, кто вложил свой труд в развитие региона.

«Именно такие люди — представители разных профессий — находятся в этом зале. Хотелось бы отметить руководителя одного из ключевых для области и страны стратегического предприятия — Государственного ракетного центра Владимира Григорьевича Дегтяря. Сегодня буду вручать ему заслуженную награду», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева» академик РАН Владимир Дегтярь удостоен медали «За вклад в развитие Челябинской области». Этой новой региональной наградой, учрежденной в 2023 году, отмечены не только значимые заслуги Владимира Григорьевича в укреплении обороноспособности нашей страны, но и его вовлеченность в дела города и региона.

Как рассказал Владимир Григорьевич, его жизнь накрепко связана с Южным Уралом с 1966 года, когда он поступил в Челябинский политехнический институт имени Ленинского комсомола (ныне ЮУрГУ).

«Очень рад этой награде, тому, что мой вклад заметен и оценен. Спасибо губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру», — сказал он.

Среди награжденных правительственными наградами был главный конструктор по эксплуатации, заместитель начальника отделения Дмитрий Ширшов. Указом президента РФ он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дмитрий Анатольевич — высококвалифицированный специалист в области гарантийного и авторского надзора. Работает в Государственном ракетном центре с 1989 года и за это время внес существенный вклад в разработку и создание уникальных образцов ракетно-космической техники для обеспечения стратегической безопасности нашей страны.

«Благодарю руководство нашего предприятия за столь высокую оценку моей работы. Большая благодарность моему отделению, в котором тружусь 35 лет. Будем работать с таким же упорством и напряжением в обеспечение гособоронзаказа», — заверил Дмитрий Ширшов.