Алексей Текслер вручил награды отличившимся представителям физкультуры и спорта

Спортсмены и тренеры получили почетные звания, благодарности и сертификаты

В грядущую субботу, 12 августа, в нашей стране отметят День физкультурника. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в преддверии этого праздника губернатор Алексей Текслер вручил награды 52 южноуральцам, которые отличились в спортивной сфере. Глава региона обозначил, что половина жителей нашего региона (1,6 млн человек) занимается физкультурой и спортом. Кроме того, областные власти активно создают спортивную инфраструктуру, поддерживают спортшколы и профессиональные клубы.

«В регионе системно занимаются физической культурой и спортом больше 1 миллиона 600 тысяч человек — почти половина всех южноуральцев. Очень многие жители любят спорт, любят заниматься спортом, болеют за наших ребят на соревнованиях. Меня очень радует, что физкультура становится все более популярна, причем не только среди молодежи. Мы знаем, что наше серебряное поколение, ветераны очень любят заниматься спортом», — отметил губернатор.





По словам главы региона, главная задача сейчас — создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом. Он выразил уверенность, что впереди Челябинскую область ожидают только победы. В этом году введены в эксплуатацию ряд крупных спортивных сооружений, а также построят 12 новых объектов, еще столько же капитально отремонтируют. Регион принял программу «Земский тренер», по которой в села едут работать различные специалисты отрасли.

«За время реализации программы мы привлекли 28 человек. Также наша область регулярно становится площадкой для чемпионатов и первенств всероссийского и международного уровней. Это тоже важный вклад в продвижение спорта, наша заявка на лидерство в этой сфере, наше желание укреплять спортивные связи, в том числе и с дружественными странами», — подчеркнул Алексей Текслер.





Девять представителей спорта наградили Почетной грамотой Минспорта РФ, еще 18 нашим землякам объявили благодарность этого же ведомства. За большой вклад в воспитание спортсменов и пропаганду физкультуры среди молодежи были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора еще 17 южноуральцам. Кроме того, из рук главы региона награды получили:

— декан факультета УралГУФК Игорь Алешин, ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»;

— тренер-преподаватель Центра детского творчества Металлургического района Челябинска Марина Мещерякова (нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»);

— главный тренер спортивной сборной команды РФ по боксу Центра спортивной подготовки сборных команд по боксу Виктор Фахрутдинов (медаль «За заслуги перед Челябинской областью II cтепени»);

— бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди мужчин Эдмонд Худоян и его тренер Радик Сайфулин (денежные сертификаты);

— бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо Татьяна Минина и ее тренеры Александр Энс и Анна Селютина (денежные сертификаты).