Алексей Текслер вручил награды многодетным матерям из Челябинской области

Церемония прошла в резиденции губернатора

Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды РФ и награды Челябинской области многодетным матерям. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню матери, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Всякий раз испытываю особое волнение, когда вручаю награды в канун Дня матери. Этот праздник очень дорог нам. От всей души поздравляю вас всех с заслуженными наградами!» — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер.

Орденом «Родительская слава» по поручению президента РФ награждена Жанылсын Ищанова, у которой семеро детей.

Знак отличия «Материнская слава» II степени получили многодетные мамы Татьяна Вятлева, Елена Симонова и Ева Стальмакова.

Кроме того, знаком отличия III степени отмечены еще 16 многодетных матерей из разных городов и районов, у каждой из них — от пяти до шести детей.

Медали ордена «Родительская слава» удостоены семья Канавец из Златоуста, семья Савосиных из Октябрьского района и семья Талышевых из Увельского округа.

Губернатор подчеркнул значимость многодетной семьи и традиционных семейных ценностей. По словам главы региона, именно семья была, есть и будет основой сильной и процветающей России.