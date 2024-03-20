Алексей Текслер вручил награды лучшим работникам ЖКХ в Челябинской области

За последние 5 лет инвестиции в сферу выросли в 4 раза

Сегодня в здании правительства Челябинской области двум челябинцам присвоили звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области», еще 16 южноуральцев были награждены Почетными грамотами и Благодарностями. На торжественной церемонии ко Дню работника ЖКХ присутствовал корреспондент информагентства.





К профессиональному празднику сотрудников ЖКХ подвели итоги работы в отрасли за прошлый год, а заодно наградили лучших представителей профессии и оценили перспективы развития. Как отметил губернатор, вопросы сферы ЖКХ уже много лет находятся в топе тем, которые чаще всего поднимают люди в своих обращениях. Это и понятно, ведь ЖКХ — одна из самых сложных и чувствительных сфер, затрагивающих повседневную жизнь людей: их комфорт, уют, безопасность. И важно отмечать и благодарить ответственных и преданных своему делу сотрудников, которые отдают своей профессии не один десяток лет, как, например, директор ООО «ЖилЛифтСервис 74» Дмитрий Трущенко.

«Я работаю в сфере с 85-го года, уже 39 лет. Начинал электромехаником по лифтам, дорос до прораба, потом стал начальником цеха. Сейчас уже 17 лет являюсь руководителем. А пошел работать ради того, чтобы получить служебное жилье — молодой был, семья только образовалась, ребенок родился. Так и затянуло, и работаю до сих пор. Мы занимаемся обслуживанием лифтов в жилом фонде. Они поступают новые, электронные, более комфортные и безопасные», — рассказал Дмитрий Трущенко.





Об обновлении в сфере ЖКХ рассказал и губернатор Алексей Текслер в приветственном слове своей речи. Глава региона подчеркнул, что за последние годы в Челябинской области все чаще применяют ресурсо- и энергосберегающие технологии, внедряются эффективные цифровые решения, поднимается планка соблюдения экологических стандартов. С каждым годом в области вводят все больше жилья, а в 2023 году установили абсолютный рекорд во вводу жилья — 2,1 млн квадратных метров. Таких объемов не достигали даже в советское время, поделился губернатор Челябинской области. И это жилье надо обслуживать.

Актуальной губернатор назвал кадровую проблему. Сейчас в сфере ЖКХ трудятся 35 тысяч южноуральцев, но представители отрасли признаются, что текучка кадров очень высока. Об этом рассказал корреспонденту информагентства слесарь-сантехник с тридцатилетним стажем Игорь Герасимов, награжденный почетной грамотой губернатора Челябинской области.

«У нас очень мало таких людей, кто всю свою рабочую жизнь отдали одному делу. Молодежь сейчас прыгает, бегает, не успеваешь познакомиться — и уже новые. И я бы очень хотел, чтобы люди старались работать на одних местах, это укрепляет профессионализм», — отметил Игорь Герасимов.







В ходе выступления Алексей Текслер подчеркнул, что только за прошлый год на модернизацию сферы ЖКХ привлекли более 8 миллиардов рублей от частных инвесторов.

«Это примерно в четыре раза больше, чем в 2019 году. Оцениваемый социальный эффект — улучшение качества жизни более полумиллиона южноуральцев. И эта работа продолжится», — поделился Алексей Текслер.

Алексей Текслер вручил Почетные грамоты и Благодарности губернатора Челябинской области 16 работникам управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Магнитогорска, Челябинска и Южноуральска, Кусы, Кыштыма и Еманжелинска.





«В жизни многое меняется, но суть и цель вашей работы остаются прежними: обеспечивать людям уют, тепло, хорошее самочувствие и настроение. От ваших умений, ответственности и профессионализма напрямую зависит качество жизни в городах и селах, комфорт и безопасность наших земляков», — обратился Алексей Текслер к работникам ЖКХ.