Алексей Текслер вручил награды инженерам, врачам, преподавателям

Благодаря южноуральцам Челябинская область заслужила славу мощного центра в различных сферах

Инженеры, врачи, работники жилищно-коммунальной сферы и социальной защиты населения, тренеры и преподаватели, муниципальные и государственные служащие получили государственные и областные награды. Их вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Награды получили 42 человека. Алексей Текслер отметил, что благодаря южноуральцам Челябинская область заслужила славу мощного центра в различных сферах.

«Наша область по праву заслужила славу мощного промышленного, аграрного, научного, культурного, спортивного центра. Эта репутация только крепнет с годами благодаря замечательным, талантливым людям — нашим южноуральцам, вам. За каждым большим успехом стоит труд наших с вами предшественников и современников. Сегодня именно такие люди — трудолюбивые, ответственные, целеустремленные — находятся в этом зале. Спасибо, уважаемые друзья, за ваш труд! Желаю вам новых успехов, добра, счастья и благополучия», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Орден «Родительская слава» присвоили семье Петровых из Магнитогорска. Они воспитывают семерых детей. Губернатор уточнил, что в Челябинской области многодетным семьям оказывают комплексную поддержку.

«Будем, конечно, и дальше поддерживать всех, кто укрепляет фундамент нашего общества, людей, кто сохраняет традиционные семейные ценности, обеспечивает связь поколений, улучшает демографическую ситуацию в нашей стране», — сказал глава региона.

Семерых южноуральцев по указу президента РФ Владимира Путина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетные звания присвоили работникам Магнитогорского комбината хлебопродуктов «Ситно», Магнитогорского птицеводческого комплекса, «Агро-Ситно», Еткульской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, председателю собрания депутатов Сосновского района.

Алексей Текслер вручил Почетную грамоту Президента РФ, а также троим южноуральцам объявлена благодарность Президента РФ.

Медаль «За вклад в развитие Челябинской области» получил руководитель Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь. Областные награды также присвоены работникам здравоохранения, промышленности, социальной защиты населения.

Трем сотрудникам автозавода «Урал» присвоили звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», троих наградили Почетной грамотой губернатора Челябинской области, семерых — благодарностью губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что продукция предприятия всегда была востребована в России и за рубежом. С началом специальной военной операции завод работает с повышенной нагрузкой, продолжает расширять производство.