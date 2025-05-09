Алексей Текслер вручил награды героям спецоперации и волонтерам

Награждение прошло во время праздничного концерта в Театре оперы и балета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном концерте, посвященном 80-летию Победы, и вручил государственные награды участникам СВО и волонтерам, сообщает пресс-служба правительства региона.

В зале присутствовали ветераны, труженики тыла, участники специальной военной операции и их семьи. Среди гостей также были Герои России Альберт Зайнуллин и Сергей Зяблов, вдовы Героев Российской Федерации Светлана Антонова и Светлана Панфилова.

«Сегодня мы так же, как наши деды и прадеды, твердо отстаиваем независимость нашей страны, защищаем свободу Родины и мирное небо над головами наших детей. Наш священный долг — сохранить наследие наших героических предшественников. В ходе специальной военной операции нынешнее поколение героев-защитников Отечества отстаивает будущее нашей Родины. И мы понимаем, что связь поколений нерушима», — обратился к гостям торжественного концерта Алексей Текслер.

Орденом Мужества награждены Денис Саликаев и посмертно — Галимжан Нурмухаметов (награду вручили вдове героя).









Медали Жукова удостоены бойцы Сергей Кубряк и Даниил Чупахин.





Знаком отличия «За смелость и отвагу» поощрены восемь военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии.





Алексей Текслер напомнил, что в год 80-летия Великой Победы учреждена новая награда Челябинской области — знак отличия «За содействие в специальной военной операции».

Сегодня его вручили Байрамбике Хамитовой, которая, потеряв сына, посвятила себя другим участникам СВО и уже 16 раз ездила с гуманитарной миссией на Донбасс.





Также награда присуждена руководителю волонтерской организации «Шьем нашим» Елене Коробинцевой. За три года участницы движения сшили 33 тысячи изделий для бойцов, сплели 77 тысяч кв. метров маскировочных сетей.



