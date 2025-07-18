Алексей Текслер вручил металлургам Магнитки государственные и региональные награды

Торжества в честь профессионального праздника и Дня города проходят сегодня в арене «Металлург»

Медали «Трудовая доблесть» и «Трудовая доблесть Южного Урала», медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени и почетные знаки, грамоты и благодарности — губернатор Алексей Текслер сегодня поздравил с профессиональным праздником металлургов Магнитогорска и вручил им государственные и региональные награды.

Открывая торжество, Алексей Текслер поблагодарил металлургов за их вклад в развитие региона и всей страны:

«От всей души поздравляю с Днем города и с Днем металлурга! Совсем недавно в Магнитогорске был президент. Он открыл новые подразделения комбината. Это важные новые производства, которые будут помогать не только комбинату, но и всей нашей стране развиваться. Хотел от лица всех магнитогорцев поблагодарить Виктора Филипповича Рашникова за его вклад в развитие Магнитогорска, комбината, парка „Притяжение“. Мы гордимся, что у нас в Челябинской области есть такие объекты. Развивается комбинат, все это делается во благо людей. Еще раз поздравляю всех с праздником!»

Также со сцены гостей праздника поздравили губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев.

Награждение прошло под несмолкаемые аплодисменты зала: трое сотрудников ММК удостоены медали «Трудовая доблесть», двоим присвоено звание «Почетный металлург». Медали «Трудовая доблесть Южного Урала» удостоен один сотрудник комбината, медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени — двое. Почетный знак «Заслуженный работник промышленности Челябинской области» получили два работника ММК, двое награждены почетной грамотой губернатора и одна жительница Магнитогорска поощрена благодарностью губернатора Челябинской области.

Ранее глава региона вместе с сопровождающими открыл четвертую очередь городского курорта «Притяжение», которая включает в себя огромный Центр развлечений.

Добавим, завершается праздник в Магнитогорске концертом народного артиста России Олега Газманова и праздничным фейерверком.