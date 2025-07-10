Алексей Текслер вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам

Они по праву считаются примером для молодых



В Челябинске прошло торжественное награждение супружеских пар, которые прожили в браке несколько десятков лет. Им вручили медали «За любовь и верность».

Южноуральские семьи награждали глава Челябинской области Алексей Текслер, общественный деятель Ирина Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.





«Вся наша страна основана и держится благодаря традиционным ценностям. Их сохранение является не просто важным семейным делом, это важное государственное дело. Будущее нашей страны основано только на них. И вы, те люди, старшие в своих семьях, кто всю свою жизнь эти ценности разделяет и далее передаёт их своим детям и внукам. Низкий вам поклон!», — поблагодарил Алексей Текслер.

Губернатор особо отметил присутствие среди награждаемых семей участников специальной военной операции. Алексей Текслер подчеркнул, что они воспитали настоящих героев, защищающих страну, и что это заслуживает огромного уважения. Губернатор пожелал им счастья, любви, семейного благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего.

Общественный деятель Ирина Текслер поделилась с участниками и гостями награждения историей своих родителей.

«У нас есть такой чудесный пример перед глазами, как наши родители. Родители Алексея Леонидовича отметили 55 лет супружеской жизни, у моих родителей этот праздник будет в октябре. Как бы судьба ни крутила, ни вертела, рука в руке, сердце к сердцу — можно пройти все!», — сказала Ирина Текслер.

Ежегодно медали «За любовь и верность» вручаются супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет и являющимся примером крепкой семьи и достойного воспитания детей. На одной стороне медали изображена ромашка — символ Дня семьи, любви и верности, а на другой — лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья.





«Сейчас другие времена. У нас не было телефонов и гаджетов — было проще. Надо больше обращать внимание друг на друга и дарить подарки. Не стоит забывать естественный труд», — делится секретом крепких семейных уз один из участников церемонии Николай Муковоз.

В этом году медали получили 16 супружеских пар. Самая молодая семья вместе 46 лет, а возрастная — 60. Золотой наградой отметили супругов из Агаповского, Аргаяшского, Еткульского, Коркинского, Кунашакского, Миасского, Нязепетровского, Пластовского, Троицкого и Чебаркульского района, а также из города Челябинск.

Автор: Елизавета Михно