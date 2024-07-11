Алексей Текслер вручил медали «За любовь и верность» семейным парам из Челябинской области

Каждая пара получила в подарок икону Петра и Февронии

В Челябинске прошел торжественный прием супружеских пар, которые прожили в браке десятки лет и воспитали достойных детей. Каждая пара получила медаль «За любовь и верность». Награждали семьи глава Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.





«Нынешний год особенный, президент объявил его Годом семьи. Именно внутри семьи формируются такие важные качества, как любовь, отношение к своим детям, преданность и постоянное внимание друг к другу. Семья — это надежный тыл, куда мы возвращаемся после работы, это место, где мы по-настоящему счастливы. Желаю каждому из вас здоровья, любви, счастья, чтобы родные и близкие радовали вас каждую минуту. А та любовь, которую вы им дарите, возвращалась вам сторицей», — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер.

В этом году медали получили 16 южноуральских пар. Одна из них — Надежда и Владимир Плотниковы из села Хомутинино в Увельском районе. Обоим супругам чуть-чуть за 80 лет, и через неделю они отметят зеленую свадьбу — 58-ю годовщину своего бракосочетания.









Надежда и Владимир познакомились молодыми, когда их семьи начали строить дома по соседству. Но очень долго считали себя просто друзьями. Надежда даже работала под управлением будущего супруга: он — тракторист, а она — прицепщица на тракторе. Лишь спустя годы, когда случайно встретились в Казахстане, где оба гостили у своих родственников и друзей, они поняли, что пора играть свадьбу. Сегодня у пары двое взрослых детей, четыре внука, и они до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами.

«За годы брака случалось всякое. Но отношения удалось сохранить, так как во время споров один из нас обязательно уступал другому, а когда накал страстей проходил, мы обсуждали проблему и находили из нее выход», — говорит Владимир Плотников.

Еще одну супружескую пару — Надежду и Ивана Федотовых из Сатки, которые прожили вместе 50 лет, — на церемонию привела внучка Тамара.

«Очень трогательно наблюдать за супругами, которые смогли прожить в любви столько лет. Это настоящий пример для подражания. Вдвойне приятно осознавать, что это мои дедушка и бабушка», — признается Тамара.





Надежда и Иван Федотовы познакомились на сельхозработах в колхозе. Она студентка, а он только что вернулся из армии. Легкая симпатия быстро переросла в сильное чувство, уже через месяц Иван сделал девушке предложение. Сейчас у пары два взрослых сына, две внучки и внук. Супруги счастливы, как в день знакомства.

Среди гостей Алексей Текслер особенно выделил семью Петелиных — родителей летчика-космонавта Героя России Дмитрия Петелина, которые прожили вместе 42 года и тоже сегодня получили медаль.

«Чтобы оказаться рядом со звездами, нужно иметь надежную опору на Земле. Это опорой стала семья, родители. Огромное вам спасибо за воспитание такого сына», — обратился к родителям космонавта губернатор.









Сами Петелины рассказали, что нашли в заботе о сыне свое семейное счастье. Уже в пять лет мальчик знал, что хочет стать космонавтом. Ради этой мечты семья бросила все, что было нажито, в Казахстане и переехала на Южный Урал, где будущий космонавт стал учиться на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ.

«Иметь вторую половинку, иметь детей — вот самое главное счастье в жизни», — считает Надежда Петелина.

Медали «За любовь и верность» вручаются в Челябинской области ежегодно. Претендовать на награду могут пары, прожившие в браке 25 и более лет.

На одной стороне медали изображена ромашка — символ Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. На другой — лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья.

«Все традиционные религии говорят о том, что семья имеет Божественное начало. Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они жили вместе и поддерживали друг друга, умножали род человеческий, воспитывали детей и внуков и украшали землю. Настоящую семью всегда благословляет Господь», — подчеркнул значимость семейных уз митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Кроме медалей супружеские пары получили в подарок от митрополита икону Петра и Февронии.