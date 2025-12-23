Алексей Текслер вручил медали школьникам, исправившим свои оценки на «отлично»

Победителями конкурса «Дневник Первых» стали более 40 юных южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер детей, исправивших свои «тройки» на «четверки» и «пятерки». Именно улучшить успеваемость необходимо было для участников регионального конкурса «Дневник Первых». По итогу медали вручили 41 школьнику, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

«Вы школьники, и сегодня ваша главная задача — это хорошо учиться. В жизни бывает разное, и поэтому, если не получилось с первого раза, очень важно принять для себя решение обязательно это исправить. И вы все доказали, в первую очередь себе, что вы на это способны. И этот опыт — он не только про учебу, этот опыт важен на всю оставшуюся жизнь», — напутствовал детей Алексей Текслер.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо было зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на участие. Победителями конкурса стали те, кто по итогам первого полугодия повысили «удовлетворительно» до «хорошо» или «отлично» по любому из уроков.

Помимо медалей школьники получили ценные советы от губернатора. Так, они узнали, что могут развиваться во время учебы через волонтерство, «Движение Первых», творческие центры, молодежные пространства, Центр детских инициатив и при помощи региональной грантовой поддержки.