Алексей Текслер вручил ключи от новых квартир копейским врачам

Губернатор рассказал о модернизации ФАПов, поликлиник и больниц в регионе

После Красноармейского и Сосновского районов Алексей Текслер отправился в поселок Октябрьский, который находится на территории Копейского городского округа. Здесь провели капитальный ремонт поликлиники № 3, к ней прикреплено почти семь тысяч человек. Глава региона проинспектировал результаты ремонта, а также пообщался с пациентами, ожидающими приема, передает корреспондент информагентства.

В городской поликлинике постоянно работают два врача-педиатра и два врача общей практики. Недавно на работу вышел молодой специалист — невролог. В поликлинике не только навели порядок в плане внешнего вида, но и закупили оборудование для функциональной диагностики. Есть даже своя лаборатория.

«Сейчас мы приводим в надлежащее состояние объекты здравоохранения, чтобы молодые специалисты охотнее приходили на работу», — отметил Алексей Текслер в разговоре с жителями Октябрьского.

Копейские власти выделили четыре однокомнатные квартиры в многоэтажном доме на проспекте Ильича. Ключи от них Алексей Текслер вручил молодым врачам, приехавшим на работу в Копейск. Новое жилье сегодня получили хирург и два терапевта. В октябре ключи от четвертой квартиры получит анестезиолог-реаниматолог.

«Сегодня объезд посвящен реализации программы первичного звена, проконтролировал ряд объектов. Программа масштабная: в нашем регионе планируется построить и отремонтировать большое количество объектов. В стройке в основном находятся ФАПы и поликлиники. Напомню, что в 2019 году мы приняли решение построить не менее 100 ФАПов с учетом программы первичного звена и региональной программы. Общий объем увеличился до 120 — 65 из них уже введено. В этом году введем еще 35 ФАПов», — пояснил Алексей Текслер.

Он отметил, что на сегодняшний день в Челябинской области более трехсот объектов капремонта. На половине из них работы уже завершены. Значительная часть объектов первичного здравоохранения будет введена в строй в этом году. Речь идет о поликлиниках и больницах, которые составляют основу первичного звена медицины.

По словам губернатора, предусмотрено более 3,5 тысячи единиц оборудования и 320 автомобилей по программе модернизации звена.

«Программа закончится в 2025 году, а нынешний год — самый емкий по всем направлениям. Первичное звено самое близкое к людям: ФАПы, поликлиники, вопросы оказания первичной помощи, диагностика, профосмотры, вакцинация. Надо признать, что многие годы этому уделяли не так много внимания, но сегодня мы значительно улучшаем инфраструктуру в части первичного звена, и это заметно. Вы слышали реакцию людей, они благодарят», — пояснил губернатор.

Губернатор также отметил, что за последние годы медикам Челябинской области предоставили больше 200 квартир, в этом году — 70 квартир.

«Это важная работа по закреплению кадров. Помимо хороших условий в медучреждении, остаются вопросы жилья, поэтому решаем все в комплексе. Все намеченные планы в части модернизации первичного звена мы точно выполним», — резюмировал Алексей Текслер.