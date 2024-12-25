Алексей Текслер вручил ключи от новой квартиры участнику СВО Дмитрию Рыбалко

С инициативой подарить герою квартиру выступила одна из строительных компаний

Участник специальной военной операции Герой России Дмитрий Рыбалко получил ключи от новой квартиры из рук губернатора региона Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Дмитрий Рыбалко из офицерской семьи. Его прадед героически погиб в осажденном Ленинграде. Дед принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сам Дмитрий проявил героизм в ходе оборонительных действий на участке Работино — Вербовое в 2023 году. Челябинец воспитывает семилетнюю дочь Мирославу, которая является инвалидом и недавно перенесла серьезную операцию.

«Год семьи заканчивается, но для нас каждый год — год семьи, так как основное направление нашей работы — социальная сфера. Следующий год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Сегодня у нас важное событие — мы передаем квартиру Герою России. Считаю, что это хороший знак. Все мы надеемся в следующем году на Победу. Этот год будет важным в части оказания поддержки нашим ребятам — тем, кто уже вернулся, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции», — отметил Алексей Текслер.

Инициатива подарить Дмитрию квартиру принадлежит одной из строительных компаний региона. Алексей Текслер поблагодарил застройщика за такое решение.