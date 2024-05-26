Алексей Текслер вручил ключи от автомобиля семье погибшего в ходе СВО чебаркульца

В Москве прошла благотворительная программа «Мы помним»

25 мая в Москве состоялось торжественное открытие XVIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В рамках социальной части мероприятия — благотворительной программы «Мы помним» — семьям 50 героев вручили ключи от новых автомобилей. В их числе и семья подполковника Аду Щамхалова из Чебаркуля, погибшего в ходе СВО, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ключи от автомобиля «Чанган Алсвин-2» супруге воина Патимат и трем ее детям вручили замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что семья Щамхаловых бережно хранит память о своем герое.

«Мы уже встречались с Патимат Германовной и ее сыновьями в январе этого года на губернаторском приеме. Они замечательные, и наш долг — заботиться и дальше о семье погибшего героя, о семьях всех участников специальной военной операции. В Челябинской области чтят наших героев СВО, большая роль в этом принадлежит государственному фонду „Защитники Отечества“ и центру реабилитации. Мы все — одна большая крепкая семья. И плечом к плечу, вместе одолеем все невзгоды и обязательно победим!»— сказал Алексей Текслер.

Аду Щамхалов участвовал в специальной военной операции с первого дня, руководил штурмовым отрядом, удостоен медали «За боевое отличие», двух орденов Мужества. Супруга Патимат вспоминает, что муж всегда отличался смелостью. В его честь в музее школы № 4 военного городка, где живет семья, сделали мемориальный уголок.

К семьям погибших героев также обратилась председатель госфонда «Защитники Отечества», сопредседатель организационного комитета турнира Анна Цивилева. Она поблагодарила матерей героев за воспитание истинных патриотов, которые отдали свои жизни, защищая Родину, а также напомнила о том, что основная задача фонда — помочь социализировать тех, кто возвращается из специальной военной операции в мирную жизнь.

Напомним, в Челябинской области вопросам поддержки участников СВО и их семей уделяется особое внимание. Так, в новом современном здании расположен филиал госфонда «Защитники Отечества», постоянно расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО, в том числе предоставляется выплата на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке, льготы на транспортный налог, компенсации расходов на оплату обучения детей или посещения детского сада. Отдельные категории участников СВО могут получить земельный участок или денежную выплату взамен. С 2024 года увеличена единовременная выплата контрактникам.