Алексей Текслер вручил грамоты сотрудникам и ветеранам органов безопасности

Глава региона поздравил их с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника органов безопасности Российской Федерации. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарственное письмо, а также поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На Южном Урале всегда особое отношение к людям в погонах, защитникам Родины. Исторически наш регион складывался как пограничный, стратегический, оборонный, и сегодня на территории области сотни промышленных предприятий, тысячи объектов критической инфраструктуры, важные транспортные магистрали — все это нуждается в антитеррористической защите, находится в зоне ответственности управления ФСБ России по Челябинской области», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что важной и актуальной является задача по противодействию коррупции, предупреждению проявлений экстремизма, в том числе на религиозной, национальной почве, информационная безопасность и обеспечение стабильной социально-политической обстановки в регионе. С этой задачей, по словам губернатора, профессионалы успешно справляются.

Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас страна столкнулась с новыми вызовами и внешними угрозами, Россию пытаются расшатать извне, изнутри. Но ежедневная работа органов ФСБ помогает пресекать любые поползновения противников независимости и суверенитета России.