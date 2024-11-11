Алексей Текслер вручил грамоты и благодарности в честь Дня сотрудника органов внутренних дел

Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов с праздником и отметил их профессиональные успехи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

«Вы избрали непростую и ответственную службу. Посвятили себя защите наших граждан, закона, порядка. Это профессиональный выбор, достойный самого глубокого уважения. И от лица всех жителей Челябинской области я благодарю вас и в вашем лице всех сотрудников органов внутренних дел за каждодневный труд, мужество, верность долгу и присяге», — обратился Алексей Текслер к работникам областного главка МВД.

Губернатор пожелал успехов на службе новому начальнику ГУ МВД Сергею Космачеву:

«Сергей Валерьевич, несмотря на то, что с момента вашего назначения прошло чуть более двух месяцев, вы уже успели полностью погрузиться в дела, наметить план работы на ближайшую перспективу. Ваш профессиональный опыт должен помочь в решении задач, стоящих перед полицией на Южном Урале».

Губернатор отметил снижение уровня преступности — почти на 10% с начала года, уменьшение числа нераскрытых преступлений, рост раскрываемости; выразил благодарность тем, кто участвует в нормализации мирной жизни в новых субъектах РФ, несет службу в зоне СВО.

Правительство Челябинской области активно оказывает необходимую поддержку и совместно с областным главком МВД реализует проекты по совершенствованию охраны правопорядка: за счет средств областного бюджета построен Центр управления нарядами, за последние три года возведено 12 модульных участковых пунктов полиции в муниципалитетах, в том числе пять — с начала этого года; закуплен легковой и специализированный транспорт; приобретены комплексы фотовидеофиксации для обеспечения безопасности на дорогах, система цифровой радиосвязи и другое оборудование.

«Особое внимание уделяем созданию условий службы для рядовых сотрудников. Помогаем приобретать современное оборудование, чтобы ускорить организационные процессы, обеспечить безопасность граждан и самих полицейских в ходе проведения массовых мероприятий», — подчеркнул Алексей Текслер.

Особую благодарность губернатор выразил ветеранам органов внутренних дел за накопленные знания и опыт, переданные новым поколениям сотрудников, за патриотическую работу с подрастающим поколением.

Также Алексей Текслер вручил 12 почетных грамот и одну Благодарность губернатора сотрудникам главка.