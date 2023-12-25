Алексей Текслер вручил государственные награды лучшим сотрудникам регионального Росреестра

Служба кадастра отмечает 15‑летие

Государственные награды из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера сегодня получили сотрудники регионального Росреестра. Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, прошло в региональном правительстве.

Коллектив Росреестра Челябинской области также поздравили главный федеральный инспектор Челябинской области Денис Чернятьев, председатель ЗСО Олег Гербер, руководитель управления Росреестра области Ольга Смирных.

Алексей Текслер отметил, что 15 лет — небольшой срок, но ведомством сделано уже очень многое. «Сфера недвижимости динамично развивается, совершенствуется законодательство, упрощается механизм оформления недвижимости. У нас в регионе последнее время почти ежегодно ставится рекорд по строительству и вводу нового жилья, в том числе благодаря решениям президента по льготной, семейной, сельской ипотеке. Но все это дополнительная нагрузка на вас, и вы с этой задачей справляетесь. За 15 лет в вашей работе многое изменилось, значительно расширился круг полномочий, появились новые направления деятельности, в том числе связанные с развитием электронных услуг и цифровых сервисов. Служба стала совсем другой. И клиентоцентричность, качественное и доступное предоставление государственных услуг, пожалуй, самая главная заслуга», — отметил глава региона.

15 лет назад служба объединила регистрацию прав, кадастровый учет, геодезию и картографию, а также сферу земельных отношений и гражданского оборота недвижимости.

«15 лет назад было принято серьезное и правильное государственное решение — объединить ряд служб, что дало мощный импульс развитию и целому ряду позитивных процессов. За эти годы кратно повысились качество и скорость предоставления услуг, людям стали доступны удобные цифровые возможности регистрации прав на собственность»,

— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер особо отметил слаженную и эффективную работу всего коллектива челябинского Росреестра, в том числе по реализации мероприятий госпрограммы «Национальная система пространственных данных»:

«Это действительно очень большая, системная и значимая работа, которая призвана вывести на новый уровень качество управления и стратегического планирования в сфере недвижимости и земельных отношений. Это важнейшая системная работа, которая не только призвана фиксировать права на недвижимость, но и дать импульс развитию бизнеса, строительной сфере, серьезная задача, которая напрямую связана с развитием региона. Правительство региона и муниципалитеты будут делать все, чтобы служба имела всю необходимую информацию и возможность реализовывать задачи, которые ставит президент, правительство России и руководство Росреестра».

Лучшие сотрудники регионального Росреестра сегодня получили награды. Благодарности Президента РФ удостоена начальник отдела госрегистрации недвижимости жилого назначения Ольга Недюдина. Руководитель челябинского Росреестра Ольга Смирных награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени. Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Челябинской области получили 15 представителей ведомства.