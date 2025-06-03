Алексей Текслер вручил государственные и областные награды жителям Челябинской области

А также — трудовым коллективам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды Российской Федерации и Челябинской области 46 жителям региона и пяти трудовым коллективам, сообщает пресс-служба главы региона.

«Все вы с полной самоотдачей вкладываете свои знания, душевные и физические силы в то дело, которому служите. Вы честно выполняете свой профессиональный и гражданский долг, делаете Южный Урал и нашу страну сильными и процветающими», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Так, по указу президента РФ Владимира Путина пять сотрудников ЧТПЗ и завода «Пластмасс» удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Контрольно-счетной палаты Андрей Пшеницын.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей губернатор наградил медалью ордена «Родительская слава» семью Кунгуровых из Уйского района. У супругов пять дочерей и два внука, при этом они активно участвуют в благотворительности и помогают участникам СВО.

Также присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Благодарность президента РФ объявлена трем южноуральцам и коллективу Уральского научно-исследовательского института строительных материалов. Награды полномочного представителя президента в УрФО получили четыре коллектива крупных предприятий.

Медалями «За вклад в развитие Челябинской области» награждены два южноуральца, еще девять удостоены медалей «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степени. Почетные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Челябинской области», «Заслуженный работник образования Челябинской области», «Заслуженный работник социальной защиты Челябинской области» и «Заслуженный юрист Челябинской области» присвоены 11 жителям Челябинской области.

Генеральному директору компании «Трест Магнитострой» Олегу Лакницкому вручена новая региональная награда — знак отличия «За содействие специальной военной операции».