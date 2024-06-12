Алексей Текслер вручил госнаграды участникам СВО на концерте в честь Дня России

«Каждый на своем месте делает нашу Родину сильнее»

В честь Дня Росси в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки прошел торжественный концерт, на котором губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с государственным праздником и вручил награды участникам специальной военной операции.

«Мы все любим нашу Родину. Гордимся ее многовековой историей, великой культурой, достижениями и подвигами. Россия — наш общий дом, где каждый чувствует себя нужным, уверенным в завтрашнем дне и защищенным. А если приходится трудно, то можно всегда рассчитывать на помощь и поддержку, потому что мы все — одна большая семья. И в Год семьи мне особенно приятно об этом напомнить. Семья — это не просто родственные отношения. Это тепло и забота, традиции и ценности, которые передаются из поколения в поколение, наполняя нашу жизнь смыслом. Это наши корни и наследие. И мы будем его хранить, приумножать и защищать от любых посягательств, от попыток переписать историю, „отменить“ нашу культуру, навязать нам чуждые нормы и взгляды», — сказал, приветствуя собравшихся, глава региона.

Он высказал уверенность, что южноуральцы, как и все россияне, всегда останутся верными своей стране:

«Нашей державе не раз приходилось выдерживать натиск врагов, отстаивать свои законные интересы, свои исконные земли, право жить по собственным традициям. Так происходит и сейчас. Недругам не нравится сильная и суверенная Россия. Но мы останемся верны своей сути, своему наследию, своей стране. Как и в прежние времена, проявим единство и сплоченность, ответим на любые вызовы. Уверен, что Победа будет за нами, потому что правда — на нашей стороне», — обратился к гостям концерта Алексей Текслер.

Губернатор поприветствовал южноуральских бойцов, участников специальной военной операции.

«Низкий поклон тем, кто с честью выполнил и выполняет свой воинский долг, кто сегодня на передовой продолжает сражаться за нашу страну. Большая благодарность всем, кто помогает восстанавливать мирную жизнь в новых регионах, на наших подшефных территориях. И спасибо каждому, кто на своем месте вносит вклад в развитие области и страны, делая нашу Родину сильнее», — поблагодарил их Алексей Текслер.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга глава региона вручил Орден мужества Сергею Кубряку, медаль Жукова — Кириллу Милютину, медаль Нестерова — Дмитрию Перелыгину и Ивану Нешину.

Для гостей концерта выступили известные творческие коллективы Южного Урала.

Хедлайнером стал певец и актер, победитель телевизионного проекта «Народный артист» Алексей Гоман.