Алексей Текслер вручил госнаграды лучшим челябинским металлургам

Специалистов чествовали накануне профессионального праздника

Сегодня, 19 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в праздничном мероприятии «Пламя Победы в сердцах металлургов» и поздравил сотрудников Челябинского металлургического комбината и компании «Мечел» с профессиональным праздником. Также глава региона наградил лучших специалистов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Праздник для нескольких тысяч металлургов устроили на одноименном стадионе. Пролог посвятили истории металлургической отрасли и Челябинского металлургического комбината и его вкладу в Победу в Великой Отечественной войне. После работники предприятия пронесли по стадиону Огонь праздника, который вспыхнул в огромной чаше.





Алексей Текслер, обращаясь к людям огненной профессии, отметил их неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Нынешнее поколение металлургов также делает очень важную продукцию. Важную для экономики, для оборонно-промышленного комплекса. Благодаря вам мы сегодня куем уже новую Победу, и я нисколько не сомневаюсь, что она придет благодаря таким замечательным людям, как вы»,— сказал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что правительство многое делает для развития Челябинска и, в частности, Металлургического района.

«Ведется работа по многим направлениям. В первую очередь, это дороги и благоустройство. Совсем недавно мы завершили благоустройство парка имени Тищенко — это замечательный подарок для вас и ваших детей. В этом году запланирован большой объем работ в жилищно-коммунальной сфере. Мы продолжим развивать Металлургический район и делать все возможное для повышения качества жизни»,— добавил Алексей Текслер.

Поздравив металлургов, глава региона вручил государственные и областные награды лучшим из лучших. В их числе: звания «Почетный металлург» министерства промышленности и торговли РФ, звания «Заслуженный работник промышленности Челябинской области», медали за заслуги перед Челябинской областью, знаки отличия и многие другие.





Напомним, сегодня Алексей Текслер работал в Металлургическом районе. Он проверил начало ремонта моста на улице Черкасской, проинспектировал работы в новом сквере, а также побывал в поселке Аэропорт-2, где по его поручению асфальтируют дороги. Также глава региона сообщил о планах нарастить объемы ремонта дорог в частном секторе Челябинска.