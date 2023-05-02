Алексей Текслер вручил госнаграды активистам профсоюзного движения

Их получили 16 работников различных организаций Челябинской области

В Челябинской области наградили активистов профсоюзного движения. Во время чествования губернатор региона Алексей Текслер вручил 16 работникам почетные грамоты, благодарственные письма. Еще 10 человек получили награды из рук председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Наши профсоюзы — реальная, сплоченная сила. Мы уже многое проделали вместе. Успешно справились с последствиями пандемии. Добились стабильного роста заработной платы в регионе. Стабилизировали рынок труда так, что безработица сегодня достигла минимальных значений за всю историю. Второй год Россия отвечает на новые вызовы. Это коснулось непосредственно и нашего региона. Ряд ключевых предприятий находится под санкциями. Но это дало серьезный толчок развитию импортозамещения, а во многих сферах и импортоопережения. Мы закончили первый квартал этого года с ростом промышленного производства 7,4% к первому кварталу прошлого года. Наблюдается серьезный рост заработных плат», — констатировал Алексей Текслер, обращаясь к представителям профсоюзов.

Губернатор напомнил, что не меньшую роль сегодня играет работа с подрастающим поколением. Причем речь идет не только о профориентации и расширении компетенций, но и о патриотическом и духовно-нравственном воспитании.

«Ситуация, в которой оказалась наша страна, требует мобилизации всех сил и ресурсов. Наш регион выполняет поставленные задачи по всем направлениям. На первый план выходят вопросы подготовки кадров, начиная со школьной скамьи и раньше. Впереди большая серьезная работа по повышению престижа педагогов, улучшению условий их труда», — добавил глава региона.