Алексей Текслер вручил госнаграды 50 южноуральцам

Среди них — заводчане, врачи, журналисты и многодетная мать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды 50 южноуральцам. В список отмеченных попали представители промышленности, аграрного сектора, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, культуры, журналистики и общественной деятельности, сообщает пресс-служба правительства.

«Для меня всегда большая честь — вручать государственные и областные награды южноуральцам, которые по праву заслужили это высокое признание. В зале находятся представители самых разных профессий и сфер деятельности. И каждый вносит свой вклад в общее дело развития региона и страны, делая их сильнее», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что труд южноуральцев укрепляет экономику, обеспечивает технологический суверенитет и вносит вклад в обороноспособность России. Среди награжденных много работников ведущих стратегических предприятий. Они продолжают традиции уральских мастеров и выполняют государственный оборонный заказ.

Жителям региона вручили шесть медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За труды по сельскому хозяйству». Почетные звания Российской Федерации присвоены работникам транспорта, журналистики, машиностроения, культуры, связи, сельского хозяйства и ветеринарной службы.





Почетными грамотами президента России награждены председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов и директор института энергетики и автоматизированных систем МГТУ имени Носова Вадим Храмшин. Благодарности и благодарственные письма президента получили еще восемь южноуральцев.

Отдельно Алексей Текслер отметил коллектив Научно-исследовательского института по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени Брейгина. Предприятию объявлена благодарность президента России. Награду вручили генеральному директору Дмитрию Брейгину.

«Всегда испытываю особенную гордость, когда трудовые коллективы южноуральских предприятий удостаиваются высоких государственных наград. Очень важно, что отмечается не только индивидуальный труд, но и коллективное участие в важных проектах, которые укрепляют технологический суверенитет страны», — подчеркнул губернатор.

Медали «За вклад в развитие Челябинской области» получили Михаил Васильев и Михаил Молчан. Медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени — Виталий Кобзев и Алексей Мартынов.





Знаком отличия «Материнская слава» III степени награждена жительница Нязепетровского округа Валентина Карпова, воспитывающая пятерых детей. Еще четверо южноуральцев получили знаки отличия «За безупречную службу».

Почетные звания Челябинской области присвоены девяти жителям региона. Среди них — заслуженные работники средств массовой информации, ЖКХ, экономист, работник пожарной охраны и работник образования.

«Поздравляю вас с высокими наградами и заслуженными званиями. Каждого из вас отличают профессионализм, ответственность, стремление созидать во благо Родины. Желаю вам новых успехов, здоровья, счастья и благополучия», — подчеркнул Алексей Текслер.