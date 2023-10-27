Алексей Текслер вручил госнаграды 37 жителям Челябинской области

Южноуральцы получили медали, президентские грамоты и почетные звания

Сегодня, 27 октября, в резиденции губернатора Челябинской области состоялась церемония награждения отличившихся южноуральцев федеральными и региональными госнаградами. Среди отмеченных медалями и почетными званиями — металлурги, машиностроители, строители, спасатели, медики, работники добывающей отрасли и аграрии, сообщили в пресс-службе главы региона.

«В этом зале сегодня находятся представители разных профессий и разных поколений. Но всех вас объединяет одно — это преданность и любовь к своей родине, к Челябинской области, ну и самое главное — к людям, которые живут и работают рядом с вами», — обратился к приглашенным Алексей Текслер.

По указу президента страны медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Сурков. Еще 11 человек удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Семь медицинских работников Южного Урала получили медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения. Отдельно Алексей Текслер поощрил завотделением городской клинической больницы № 8 Тамару Костину — ей вручена Почетная грамота Президента РФ. Благодарность главы государства объявлена четырем сотрудникам ОКБ № 2, областной станции переливания крови и ГКБ № 8.

Кроме того, девяти жителям региона присвоены почетные звания заслуженных работников различных отраслей.

Также Алексей Текслер вручил региональные награды. Константин Струков и Айдархан Карсакбаев были награждены медалями «За вклад в развитие Челябинской области». Медаль «За заслуги перед Челябинской областью» II степени вручена Анатолию Семенову, «За заслуги перед Челябинской областью» III степени — Павлу Камневу.