Алексей Текслер возложил венок к монументу Победы в Минске

Церемония состоялась в сопровождении оркестра почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Минске принял участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы, символизирующему память о воинах Советской армии и белорусских партизанах, погибших во время Великой Отечественной войны.

Гранитный обелиск, окруженный четырьмя бронзовыми венками, символизирующими фронты, освобождавшие Беларусь, был открыт 4 июля 1954 года. Его высота составляет 38 метров, а венчает его трехметровый орден «Победа».

В сопровождении оркестра почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь южноуральский глава возложил венок к подножию монумента.

«В каждом населенном пункте возлагаем цветы, в том числе и здесь, сегодня в Минске. Это наша общая история, и очень важно, чтобы мы ее знали, помнили — это залог нашего будущего», — сказал в этой связи Алексей Текслер.

Он добавил, что из этих же соображений регион прилагает усилия к возрождению побратимства.

«Восемь городов Челябинской области — побратимы с белорусскими городами. В пятницу было подписано соглашение о побратимстве между Челябинском и Могилевом. Договорились об обмене молодежными делегациями. Молодежь из Беларуси будет приезжать к нам, мы будем рассказывать историю Челябинской области — региона, где ковалась победа в годы Великой Отечественной войны. Наша молодежь будет приезжать сюда для того, чтобы ознакомиться с героической историей Беларуси», — отметил Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что южноуральская делегация посетила мемориальный комплекс «Детям — жертвам войны» в агрогородке Красный Берег Жлобинского района и возложила цветы к мемориальному комплексу «Хатынь».