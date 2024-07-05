Алексей Текслер возложил цветы к памятнику погибшим защитникам СВО в Троицке

Проект реконструкции сквера, где стоит монумент, участвует во Всероссийском конкурсе инициативного бюджетирования

Свой рабочий визит в Троицкий район Челябинской области Алексей Текслер начал с остановки у памятника погибшим защитникам СВО. Алексей Текслер возложил к мемориалу цветы, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Cквер Памяти воинов-интернационалистов был открыт в 1999 году. С тех пор сюда приходят родные и близкие солдат, погибших в разных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В 2023 году по инициативе активных жителей Троицка проведена реконструкция сквера. Здесь появился памятник солдату — собирательный образ защитника Отечества.

По задумке авторов монумента, уставший после боя солдат присел отдохнуть. Он вспоминает погибших боевых товарищей и думает о мирной жизни.

За спиной воина расположены пилоны с фамилиями троичан, которые погибли при исполнении воинского долга.

Инициатива создания памятника принадлежит общественной организации «Перевал», которую возглавляет мать погибшего троичанина, кавалера орденов Мужества Светлана Гончарова. Идею воплотили в жизнь мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

Проект реконструкции сквера принимает участие во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.