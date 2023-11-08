Алексей Текслер возложил цветы к памятнику погибшим полицейским

В России вспоминают павших сотрудников МВД

Сегодня, 8 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка». Мероприятие было приурочено ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, передает пресс-служба главы региона.

«Служба в органах правопорядка требует мужества, решительности, профессионализма, ведь цена этой работы — жизнь и здоровье наших граждан. И конечно, эта служба сопряжена с риском для здоровья, а порой и для жизни сотрудников правоохранительных органов», — сказал Алексей Текслер на торжественном митинге.

Глава региона напомнил, что работники силовых структур несут службу в зоне СВО и на новых территориях.

«Мы гордимся нашими ребятами, кто сегодня отдает жизнь за Родину, кто в мирное время на территории нашей области отдали жизнь за людей. Это все невозможно без родных и близких. Героями не рождаются, героями становятся. Это все воспитание родителей, любовь близких, желание помочь человеку, который находится рядом. Низкий поклон родным, близким и всем тем, кто поддерживал и поддерживает наших ребят. Вечная память нашим павшим героям», — добавил губернатор.