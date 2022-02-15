Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечества»

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник, 15 февраля, принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы. Церемония посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Губернатор обратился к южноуральцам, напоминая о подвиге воинов, с пожеланиями здоровья и благополучия ветеранам боевых действий, сообщает пресс-служба правительства региона.

33 года назад были выведены советские войска из Афганистана, и в Челябинской области, как и во всей стране, вспоминают подвиг воинов. Солдаты и офицеры России принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах, в том числе на территории Эфиопии, Анголы, Таджикистана, Южной Осетии, Сирии и в других горячих точках. Общее число жителей Челябинской области, погибших при выполнении служебного долга на территории других государств, составило более 600 человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что сегодня южноуральцы и все россияне вспоминают тех, кто защищал интересы нашей страны за пределами Родины.

«Эта дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана, когда была окончательно перевернута одна из героических и одновременно трагичных страниц отечественной истории. В этот день мы вспоминаем не только „русских афганцев“, но и всех, кто защищал интересы нашей страны, участвуя в миротворческих операциях и тушении взрывоопасных локальных конфликтов. И сегодня наши воины доказывают верность долгу и присяге, преграждая путь терроризму, радикализму и другим вооруженным угрозам», — обратился к южноуральцам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер пожелал здоровья и счастья ветеранам боевых действий, а также почтил память погибших в боях.