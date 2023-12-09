Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечества» в Челябинске

Сегодня в России чествуют тех, кто совершал подвиги во имя своей Родины

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, в Челябинске на Аллее Славы состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Доблестным сынам Отечества». Участие в ней принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В День Героев Отечества мы чествуем тех, кто совершил подвиг во имя России, отдал за Родину свою жизнь. Герои у нас были во все времена. И сегодня наши ребята сражаются за будущее страны, за каждого из нас. Челябинская область не забывает о своих героях. Помогаем воинским частям, все муниципалитеты направляют гуманитарную помощь. Открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей — один из лучших в стране. Завершаем ремонт военного госпиталя в Челябинске»,— написал в своем телеграм-канале Алексей Теклер.

Глава региона подчеркнул, что для парней, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, делается все возможное. И вся Челябинская область ждет их с победой домой.

Вместе с губернатором участие в церемонии приняли председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер, главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев, исполняющий обязанности начальника Челябинского гарнизона Дмитрий Зырянов, мэр Челябинска Наталья Котова, представители различных организаций и многие другие.

Высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 348 жителей и уроженцев Челябинской области, из них 7 человек дважды. 60 жителей региона стали полными кавалерами Ордена Славы, 51 южноуральцу присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 20 посмертно. Сейчас, в ходе проведения специальной военной операции, южноуральские бойцы героически и с честью выполняют свой воинский долг.

Напомним, сегодня на телеканале ОТВ проходит телемарафон «Все для победы» в поддержку военнослужащих. Жители региона могут помочь приобрести для бойцов необходимое оборудование, технику и одежду, а также принести вещи и продукты в штаб регионального отделения Народного фронта.