Алексей Текслер: «Воссоединение Крыма с Россией символизирует национальное единение всех жителей»

Республика стала частью РФ в 2014 году

Сегодня, 18 марта, отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и подчеркнул, что это особая дата в летописи Отечества, которая символизирует восстановление исторической справедливости, а также национальное единение и сплочение всех жителей России.

«События „Русской весны“ еще раз подтвердили, что Россия была и остается великой независимой державой, которая готова всеми силами защищать своих соотечественников, твердо отстаивать свои интересы, духовные ценности и идеалы»,— сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, Челябинская область активно сотрудничает с Республикой Крым и Севастополем в самых разных сферах, а также делает все для защиты новых территорий и достижения целей спецоперации.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам в этот памятный день новых свершений на благо Родины, здоровья и энергии.

Напомним, 6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав России. 16 марта прошел общекрымский референдум, на котором за воссоединение Крыма с Россией проголосовали свыше 95% местных жителей. 18 марта того же года был подписан договор о принятии Республики Крым в состав России.