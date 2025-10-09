Алексей Текслер вошел в топ‑7 упоминаемости губернаторов в Telegram в сентябре

О работе главы региона телеграм-каналы рассказали более 27 тысяч раз

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял 7‑е место по упоминаниям среди губернаторского корпуса, поднявшись по сравнению с августом сразу на пять пунктов, сообщает информационное телеграм-агентство «Теле Стрим». Как говорится в новом исследовании «Индекс Telegram», глава региона был упомянут 27 тысяч 300 раз.

Так, в сентябре глава Челябинской области представил доклад о списании бюджетных кредитов на юбилейном Х Московском финансовом форуме: отметил, что проблемой для регионов было начисление процентов на сумму этих кредитов вплоть до их полного списания, и поблагодарил Минфин за решение отменить эту меру.





Также Алексей Текслер подвел первые итоги программы масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры Челябинской области «Большой ремонт 74»: завершены работы по 51 объекту, в высокой степени готовности — еще 39; особое внимание — реконструкции очистных сооружений в Челябинске.

Вместе с полпредом в УрФО Артемом Жогой Алексей Текслер открыл в Челябинске международный фестиваль «RT. Док: Время наших героев»; посетил выставку «СпецМашЭкспо-2025», на которой было представлено более 100 единиц техники из 16 регионов России; в Озерске выступил на пленарном заседании III Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки».

Добавим, в числе топ-5 каналов по упоминаниям Текслера отмечен телеграм-канал «Челябинск. Главное».

Отметим, в топ-10 губернаторов по упоминаемости в Telegram в сентябре вошли также Сергей Собянин (Москва), Юрий Слюсарь (Ростовская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Денис Паслер (Свердловская область), а также Вячеслав Гладков (Белгородская область), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Александр Гусев (Воронежская область).