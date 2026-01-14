Алексей Текслер вошел в топ‑10 самых упоминаемых глав регионов в телеграм-каналах

Губернатор Челябинской области занял восьмое место в рейтинге по итогам 2025 года

Губернатор Челябинской области вошел в рейтинг самых упоминаемых глав регионов в телеграм-каналах по итогам 2025 года. Алексей Текслер занял 8‑е место в исследовании на основе данных поисковой нейросети. Его результат составил более 198 тысяч упоминаний в русскоязычных телеграм-каналах. Аналитики подчеркивают, что его медиапоказатели за год существенно выросли.

По итогам анализа всего массива публикаций в «Телеграме» нейросеть отметила главные политические события года, определила «слово года» («ИИ») и составила рейтинг упоминаемости глав регионов России — по итогам декабря и всего 2025 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам года собрал 198 122 упоминания и разместился на 8‑й строчке в топе телеграм-рейтинга глав регионов России, заметно повысив свои годовые показатели.

Активен был глава региона и в декабре 2025 года, собрав 13 948 упоминаний в телеграм-каналах. Он занял 10‑е место в общем рейтинге глав регионов, а также первое место среди губернаторов УрФО. В его декабрьском медиабагаже прямая линия с жителями региона, длившаяся 3 часа; проведение итогового заседания комиссии Госсовета по экономике. Важным событием стал старт первой проходки тоннеля метротрамвая линии «Север — Юг», также в декабре Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года».

Персональный телеграм-канал Алексея Текслера насчитывает более 31 тысячи подписчиков, что вывело его на 43‑е место в общероссийском топе каналов глав регионов. На региональном уровне основными источниками упоминаний губернатора стали каналы «Челябинск. Главное», «Вечерка», «КП Челябинск», «Челябинск Сегодня» и «Вести Южный Урал».

Отметим, что исследование «Индекс Телеграм» основано на анализе данных поисковой нейросети, фиксирующей упоминания публичных политиков в телеграм-каналах, и открытой статистики сервиса TgStat.