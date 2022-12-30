Алексей Текслер вошел в десятку лучших губернаторов России

Глава Челябинской области был номинирован в категории «Экономика и финансы года»

Авторитетный федеральный канал «16 негритят» подвел политические итоги года и составил рейтинг лучших губернаторов России. В топ-10 включили главу Челябинской области Алексея Текслера.

Авторы рейтинга отмечают, что не рассматривали глав новых регионов «ввиду нетипичности ситуации в них и особых условий работы врио». Лучших определяли по десяти категориям. Алексей Текслер занял лидирующую позицию в номинации «Экономика и финансы года» за активное отстаивание интересов регионов перед федеральным центром. В лонг-листе этой же категории присутствовали губернатор Калужской области Вячеслав Шапша и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Остальные лидеры рейтинга распределились так:

— «Безопасность года» — Вячеслав Гладков (Белгородская область).

— «Патриотизм года» — Рамзан Кадыров (Республика Чечня).

— «Формирование трендов» — Сергей Собянин (Москва).

— «Логистика года» — Василий Голубев (Ростовская область).

— «Лоббизм года» — Александр Соколов (Кировская область).

— «Организация года» — Глеб Никитин (Нижегородская область).

— «Креатив года» — Дмитрий Артюхов (ЯНАО).

— «Дипломатия года» — Антон Алиханов (Калининградская область).

— «Маркетология года» — Олег Кувшинников (Вологодская область).