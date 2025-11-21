Алексей Текслер: «Волонтерское движение на Южном Урале получило мощное развитие»

Губернатор посетил слет волонтеров Южного Урала «Тепло»

Это уже десятое по счету событие для молодых и активных добровольцев региона. Они обмениваются опытом, проводят мастер-классы и тренинги, слушают лекции, презентуют свои проекты и так далее. Все это помогает им повышать свои компетенции.

«Я искренне рад тому, волонтерское движение на Южном Урале получило такое мощное развитие. В разные периоды времени добровольцы решали свои задачи. Большую помощь волонтеры оказывали людям в период пандемии, сейчас актуальна их помощь и поддержка участникам СВО. Вы все проводите большую и важную работу, стараетесь изменить этот мир к лучшему. Спасибо вам!», — обратился к участникам слета Алексей Текслер.

Слет волонтеров проходит в оздоровительном лагере «Аленушка», а его программа очень насыщенная, она рассчитана на три дня.

Заявки на участие в слете подали около тысячи волонтеров, из них были выбраны 250 самых активных добровольцев, лидеров движений в различных сферах и направлениях.

В Челябинской области в добровольческую деятельность вовлечено более 211 тысяч жителей в возрасте от 14 до 35 лет. Ключевые направления их работы — социальная помощь, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, патриотическое воспитание, культура, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

«Если бы у вас сейчас была возможность стать волонтером, то какое направление вы бы выбрали?»

Такой вопрос задала губернатору одна из участниц слета. Алексей Текслер задумался, не сразу нашел ответ.

«Если я скажу одно направление, то обидятся другие. Тем более, что у меня много интересов. Но именно сейчас я вижу проблему в том, что западные державы неправильно интерпретируют историю, в том числе и нашей страны. Я бы занялся патриотическим воспитанием молодежи, постарался бы объединить наше общество, нашу страну. Мне кажется, что в этом направлении волонтеры могли бы усилить свою работу», — ответил Алексей Текслер.

Организаторы слета наградили 19 победителей регионального этапа международной премии «Мы — вместе».

Эта премия с 2020 года выявляет лучшие социальные проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, поощряя лучших волонтеров, наставников и наиболее эффективные программы по развитию добровольчества.

По окончании официальной части мероприятия Алексей Текслер пообщался с волонтерами в формате «Вопрос — ответ».

А завершился первый день слета волонтеров Южного Урала совместным фото с губернатором и дружный возгласом «Тепло!».