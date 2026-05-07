Алексей Текслер: «Воины-связисты вносят неоценимый вклад в достижение целей СВО»

Губернатор отметил работу всех радистов в День радио

Сегодня, 7 мая, в России отмечают День радио — профессиональный праздник работников предприятий, обеспечивающих мобильную и спутниковую связь, а также радиожурналистов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что современные коммуникационные технологии, которые помогают людям быть в курсе последних новостей и находиться на связи, динамично развиваются в регионе.

«Челябинская область по праву считается регионом-лидером в сфере развития цифровой инфраструктуры и новых информационных технологий, в обеспечении доступности услуг связи. Признателен всем работникам отрасли за эту большую работу»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер особо выделил воинов-связистов, которые вносят неоценимый вклад в достижение целей спецоперации. Именно они координируют работу войск при выполнении боевых задач.

Радио российский физик Александр Попов изобрел в 1895 году. Прибор он представил 7 мая на заседании Русского физико-химического общества. В последующие годы радио совершенствовалось, а ученые продолжали изучать этот способ передачи информации. В 1945‑м в России учредили День радио в целях популяризации достижений отечественной науки и поощрения радиолюбительства.