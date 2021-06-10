Алексей Текслер: «Вместо незаконно вырубленных даурских лиственниц появятся новые»

Губернатор встретился с кандидатом биологических наук

Глава региона Алексей Текслер сегодня, 10 июня, встретился с Верой Меркер, директором Ботанического сада ЧелГУ. Губернатор написал об этом на своей странице в Инстаграм. Вместе они обсудили, какие меры следует принять чтобы сохранить важные для города деревья и компенсировать незаконную вырубку даурских лиственниц.

Напомним, 1 июня во время санитарной обрезки деревьев работники МБУ «Геоцентр города Челябинска» вырубили даурские лиственницы, которым было более ста лет. История деревьев уходит во времена Русско-Японской войны, для жителей города они представляли историческую ценность, несмотря на отсутствие статуса особо охраняемого объекта.

Губернатор в тот же день посетил место вырубки и объявил о начале проверки. На этой неделе мэр Челябинска Наталья Котова уволила руководителей подведомственных предприятий «Геоцентр» и «АТИ».

Сегодня губернатор озвучил свои выводы по ситуации.

«Мне нужно было услышать не отчеты чиновников, а мнение уважаемого общественного эксперта. Мои выводы по итогам ситуации такие: оставшиеся на перекрестке улиц Ленина и Красной лиственницы надо сберечь. Им должен быть обеспечен особый уход. На месте вырубки высадим новые даурские лиственницы. Делать это, разумеется, нужно не сейчас, а осенью. Зеленый участок в пешеходной зоне на перекрестке приведем в порядок», — написал губернатор.

Он также отметил, что участку следует присвоить особый охранный статус.

Алексей Текслер также прокомментировал кадровые решения, принятые на уровне города.

«Ситуация не должна повториться впредь, иначе будут и другие. Нужно изменить отношение к уходу за деревьями в городе. Не должно быть „просто деревьев“, заботиться нужно о каждом», — написал глава региона.

Алексей Текслер также отметил, что любые планы в отношении деревьев должны быть открытыми и публичными. Только так.