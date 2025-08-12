Алексей Текслер: вклад Южного Урала в укрепление мощи ВВС высок

Челябинская область создает надежные вооружение и оборудование

Сегодня, 12 августа, отмечается День Военно-воздушных сил России. Челябинская область крепко связана с историей отечественной авиации: южноуральцы ковали крылья Победы в годы Великой Отечественной войны и сегодня продолжают укреплять мощь войск, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Наши заводы давали фронту прочный металл, детали и комплектующие для боевых самолетов, а авиабаза Шагол стала одним из ключевых центров подготовки летных кадров. Эта славная традиция продолжается и сегодня»,— отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас челябинские предприятия создают надежные навигационные комплексы, вооружение, оборудование для воздушных судов. А южноуральцы достойно служат в войсках Военно-воздушных сил России.

Российской военной авиации уже больше ста лет. Началом ее создания принято считать ввод штата Воздухоплавательной части ГУ Генштаба. Он был создан указом Военного ведомства Российской империи 12 августа 1912 года. Вскоре все причастные к военной авиации начали отмечать День Воздушного флота, который приходился на 18 августа либо третье воскресенье августа. В 2006 году Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня Военно-воздушных сил 12 августа.