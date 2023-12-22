Алексей Текслер вдвое увеличил финансирование дорожных работ в Аргаяшском районе

За последние годы муниципалитет обновил почти все магистральные трассы

Сегодня, 22 декабря, губернатор Алексей Текслер посетил Аргаяшский район, где проверил ход строительных и ремонтных работ на нескольких социальных объектах. Глава региона высоко оценил общую динамику развития муниципалитета, отметил его экономический потенциал и принял решение в следующем году вдвое увеличить объем средств, которые получит район на строительство и ремонт дорог, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, в ходе рабочего визита губернатор осмотрел в Аргаяше строящийся ФОК с бассейном, который должны открыть через месяц, и новый детский сад на 230 мест; проверил ход капитального ремонта в детском отделении районной больницы. Также глава региона поздравил новоселов многоквартирного дома, куда они переехали из аварийного жилья, и побывал в недавно построенном пожарном депо села Акбашева.

Дорожных объектов в графике поездки не значилось, но они тем не менее стали предметом обсуждения.

«Надо сказать, что за последние годы в Аргаяшском районе основные трассы практически завершены. В следующем году закончим большой участок работы вдоль Аргазинского водохранилища, и фактически все магистральные дороги будут здесь сделаны. Но мы на этом не остановимся. По всем муниципалитетам региона составлена пятилетняя программа, на сайте Миндора с ней может ознакомиться каждый житель и оставить свои предложения», — отметил Алексей Текслер.

По результатам поездки глава региона озвучил решение увеличить количество средств на дороги в районе в два раза.

По мнению Алексея Текслера, Аргаяшский район показывает хорошие результаты во всех областях, в том числе и в экономике. В муниципалитете действует несколько крупных сельхозпредприятий и завод по выпуску жестяной тары. В этом году запущено производство «теплой» трубы для нефтяной отрасли. В следующем году начнется строительство предприятия по производству панелей для домостроения.

«Динамика есть, и есть планы по дальнейшему развитию, будем их реализовывать», — подытожил Алексей Текслер.