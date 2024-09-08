Алексей Текслер в прямом эфире «Россия 24» рассказал о планах развития Челябинской области

Губернатор отметил, что явка на выборы в этом году оказалась высокой

Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области несколько часов назад завершились выборы губернатора. Идет подсчет голосов.

Действующий глава региона Алексей Текслер в эфире канала «Россия 24» отметил, что рассчитывает на положительный результат голосование и выразил желание продолжить работу над улучшением жизни южноуральцев.

«За последние пять лет многое сделано, и еще многое нужно сделать. В следующем году планируется построить многопрофильную больницу в Магнитогорске. Продолжается строительство метротрама — важного инфраструктурного объекта в Челябинске. Также речь идет о сотне новых объектов здравоохранения, о десятках объектов образования, спортивных проектов, которые реализуются в регионе. Конечно, важна социальная поддержка граждан, семей с детьми, семей бойцов СВО», — отметил Алексей Текслер.

Кандидаты в губернаторы Челябинской области оценили качество кампании в эфире «Ночи выборов».

