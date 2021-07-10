К 21-00 10 июля в поселки Джабык и Запасный Карталинского района вернется электричество, сообщил губернатор Алексей Текслер, подводя итоги вечернего заседания оперативного штаба по борьбе со стихией.
«Во время пожара были повреждены деревянные опоры линий электроснабжения. Сотрудники Россетей уже приступили к работе. Это важнейший блок вопросов: у людей холодильники, к тому же без света невозможно запустить насосы и наладить водоснабжение», — рассказал губернатор.
Как сообщили корреспонденту Первого областного информагентства жители поселка Джабык, 9 июля во время пожара огонь действительно уничтожил ЛЭП на улице Окружной, в результате были обесточены не только дома, но и оборудование для забора воды из местного карьера.
Напомним, 9 июля в результате распространения лесных пожаров было уничтожено несколько десятков домов в двух поселках Карталинского района. Для борьбы с огненной стихией были мобилизованы силы ГУ МЧС по Челябинской области, управления лесами, волонтеров, военной авиации. Локализация пожаров продолжается, в поселках специальные комиссии готовятся приступить к оценке ущерба. Сам губернатор Алексей Текслер вторые сутки находится на месте событий.
«Во время пожара были повреждены деревянные опоры линий электроснабжения. Сотрудники Россетей уже приступили к работе. Это важнейший блок вопросов: у людей холодильники, к тому же без света невозможно запустить насосы и наладить водоснабжение», — рассказал губернатор.
Как сообщили корреспонденту Первого областного информагентства жители поселка Джабык, 9 июля во время пожара огонь действительно уничтожил ЛЭП на улице Окружной, в результате были обесточены не только дома, но и оборудование для забора воды из местного карьера.
Напомним, 9 июля в результате распространения лесных пожаров было уничтожено несколько десятков домов в двух поселках Карталинского района. Для борьбы с огненной стихией были мобилизованы силы ГУ МЧС по Челябинской области, управления лесами, волонтеров, военной авиации. Локализация пожаров продолжается, в поселках специальные комиссии готовятся приступить к оценке ущерба. Сам губернатор Алексей Текслер вторые сутки находится на месте событий.