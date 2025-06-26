Алексей Текслер в Москве работал на генсовете по выборам с Дмитрием Медведевым

Говорили о Едином дне голосования 2025 года



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании генерального совета партии «Единая Россия» под председательством Дмитрия Медведева. Ключевой темой обсуждения стал Единый день голосования 2025 года.

«Напомню, в Челябинской области состоятся выборы депутатов Законодательного собрания области (60 мандатов) и депутатов представительных органов местного самоуправления (723 мандата)», — отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул активную подготовку к выборам и состоявшемся предварительном голосовании «Единой России». Особое внимание губернатор уделил участию в выборах 74 участников специальной военной операции и членов их семей.

Губернатор пожелал кандидатам открытого и честного диалога с избирателями.